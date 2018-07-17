В день матча за Суперкубок Украины общественный транспорт изменит работу

21 июля часть общественного транспорта Одессы будет работать по измененным маршрутам. Это связано с проведением на стадионе «Черноморец» футбольного матча «Суперкубок Украины» между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, с 17:00 21 июля до 2:00 22 июля в городе будет курсировать трамвай №5к. Пять вагонов будут ходить по маршруту от автовокзала до парка Шевченко.

Время работы маршруток №№ 117, 146, 185, 190, 201, 220а, 242 продлили до часу ночи 22 июля. А до 2:00 можно будет воспользоваться троллейбусами №№ 3, 8, 9, а также трамваем №7.