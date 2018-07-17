 
Информация к новости
  • Просмотров: 82
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Измаильские жители устроили сегодня утром митинг у больницы

Категория: Новости

Измаильские жители устроили сегодня утром митинг у больницы

  Местные жители уверены, что качество услуг стало намного хуже. Это начало сказываться на здоровье пациентов.

Помимо этого, там появилось новое оборудование, которое убрали, а старые установки не могут выполнить объем задач. В таком случае приходиться ездить в Одессу на процедуры.

Заместитель главврача Татьяна Митюкова рассказала, что сейчас больница работает в обычном режиме, там задействованы аппараты старого и нового образца. На текущий момент первых больше, чем вторых.

Материалы должны доставить уже завтра для новых установок и тогда больница снова сможет полноценно функционировать.


Источник: Область.Онлайн



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 