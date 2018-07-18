Участники «авторитетной сходки» в Измаиле закончили встречу в наручниках

Весьма неожиданно закончилась встреча криминальных авторитетов, которая произошла накануне в Измаиле.

По информации ИА «Бессарабия –информ», в измаильском ресторане «Пармазан» накануне состоялась «сходка», в которой приняли участие представители сразу трех криминальных авторитетов- грузинских «воров» «Антика» и «Хромого», и местного «законника» Олега Ренийского.

По информации издания, на встрече обсуждались вопросы передела сфер влияния в Бессарабии. Однако решить поставленные вопросы криминальным «авторитетам» не удалось.

На месте «сходки» была проведена полицейская операция, в результате которой бойцы спецподразделения «КОРД», задержали всех участников воровской «сходки». Проводится расследование.

По имеющейся информации, иностранцев, задержанных на встрече, ожидает депортация.