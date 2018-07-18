В Одесской области начались отключения от водообеспечения целых жилых микрорайонов

ЧП произошло накануне в Белгороде-Днестровском. По данным ИА «Бессарабия –информ», КП «Белгород-Днестровск водоканал» отключило подачу воды в два микрорайона –«Лесная» и «Маршала Бирюзова».

Причем это стало следствием не аварийной ситуации, а «воспитательной акции» местных энергетиков, которые отключили энергообеспечение насосных станций.

Причиной, по информации издания, стали многомиллионные долги, накопленные коммунальщиками, которые, в свою очередь, стали следствием задолженностей потребителей за водообеспечение.

Отметим, что после долгих споров и противостояния 1 апреля в Белгороде-Днестровском были повышены тарифы на водопользование. Однако эта мера, принятая местными властями только усугубила проблему, поскольку привела к росту задолженностей.

По мнению экспертов, определяющую роль в этом сыграл политический кризис, который на протяжении многих месяцев буквально «раздирает» городской совет, где происходит противостояние команды действующего мэра и большинства депутатского корпуса.