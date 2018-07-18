Процесс включения части исторического ареала Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО начал реализовываться

Автор: Александр Михайлов
Об этом сообщил вице-мэр Петр Рябоконь.
По его словам, соответствующая заявка уже подготовлена и в ближайшее время будет направлена в представительство ЮНЕСКО в Украине.
Правда, как выяснилось, речь пока идет только о нескольких исторических объектах, таких как Екатерининская площадь, Приморский бульвар и Потемкинская лестница.
Впрочем, по словам чиновника, уже начаты подготовительные работы по подготовке второй очереди объектов, расположенных в исторической части города.