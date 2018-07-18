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  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Процесс включения части исторического ареала Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО начал реализовываться

Категория: Новости


  Об этом сообщил вице-мэр Петр Рябоконь.

По его словам, соответствующая заявка уже подготовлена и в ближайшее время будет направлена в представительство ЮНЕСКО в Украине.

Правда, как выяснилось, речь пока идет только о нескольких исторических объектах, таких как Екатерининская площадь, Приморский бульвар и Потемкинская лестница.

Впрочем, по словам чиновника, уже начаты подготовительные работы по подготовке второй очереди объектов, расположенных в исторической части города.



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