Процесс включения части исторического ареала Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО начал реализовываться

Об этом сообщил вице-мэр Петр Рябоконь.

По его словам, соответствующая заявка уже подготовлена и в ближайшее время будет направлена в представительство ЮНЕСКО в Украине.

Правда, как выяснилось, речь пока идет только о нескольких исторических объектах, таких как Екатерининская площадь, Приморский бульвар и Потемкинская лестница.

Впрочем, по словам чиновника, уже начаты подготовительные работы по подготовке второй очереди объектов, расположенных в исторической части города.