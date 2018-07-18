На строительство одесской «взлетки» выделена только половина необходимой суммы

Накануне Кабмин выделил на строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту двести пятьдесят три миллиона гривен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отметим, что работы должны быть завершены уже в 2019 году, и, как ранее сообщало Министерство инфраструктуры, общая стоимость составляет около 1,2 миллиардов гривен.

Таким образом, принимая во внимание, что ранее Правительство уже выделяло на строительство полосы пятьсот миллионов, с учетом новой субвенции общий размер вложений составляет около половины от необходимого.

Напомним, что после завершения всего комплекса работ нынешняя «взлетно-посадочная полоса будет использоваться в качестве рулежной дорожки.