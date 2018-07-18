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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

СБУ задержала за систематические взятки руководителя райотдела полиции в Одесской области

Категория: Новости

СБУ задержала за систематические взятки руководителя райотдела полиции в Одесской области

  Сотрудники Военной прокуратуры Южного региона, Службы безопасности и департамента внутренней безопасности Национальной полиции поймали на систематическом взяточничестве начальника одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что полковник полиции в течение года требовал деньги от частного предпринимателя за беспрепятственное осуществление сделок с металлоломом и непривлечение к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали полицейского на пункте приема металлолома при получении очередной части взятки в размере десять тысяч гривен.

При санкционированных обысках по месту его службы в сейфе нашли наличные в иностранной и национальной валюте в эквиваленте более шестидесяти тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.


Источник: Цензор.нет



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