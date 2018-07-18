На крупной взятке попалась заведующая кафедрой Одесской музыкальной академии

Правоохранители поймали при получении взятки должностное лицо Одесской национальной музыкальной академии имени А.Неждановой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, заведующая одной из кафедр данного вуза требовала и получила 5 тыс. долларов от абитуриентов, пообещав за эту сумму денег трем будущим студентам поступить в учебное заведение.

Как выяснилось, "такса" за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов.

Кроме указанных 5 тыс. долларов, в кабинете задержанной во время обыска оперативники обнаружили деньги в конвертах, на общую сумму около 3 тыс. долларов.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины – "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Досудебное расследование продолжается.