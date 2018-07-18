Сообщение о минировании базы отдыха на одесском курорте оказалось ложным

Автор: Александр Михайлов
По информации ГУНП, более чем трехчасовые поиски взрывного устройства на базе отдыха в поселке Затока ни к чему не привели. Никакого взрывного устройства обнаружено не было.
Таким образом, налицо очередной случай телефонного терроризма.
Отметим, что случаи с ложными сообщениями о минировании различных объектов в Одесской области происходят регулярно. Иногда по нескольку в день.
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев «телефонным террористам» удается остаться безнаказанными.
Напомним, что анонимное сообщение о минировании базы отдыха поступило накануне около шестнадцати часов по линии «102». В результате были эвакуированы более четырехсот человек, находившихся на территории базы.