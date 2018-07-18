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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В одноэтажном жилом доме на ул. Черноморского казачества квартира провалилась в подвал

Категория: Новости

В одноэтажном жилом доме на ул. Черноморского казачества квартира провалилась в подвал

  В одноэтажном жилом доме на ул. Черноморского казачества квартира провалилась в подвал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Около 11 часов утра пол двухкомнатной квартиры обвалился в подвальное помещение. На место оперативно прибыли спасатели, чтобы ликвидировать последствия происшествия.

К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Ситуация находиться на контроле ООО «УК Суворовский»и Суворовской РГА города Одесса.

На помощь жильцам пришло 15 сотрудников ГСЧС, им понадобилось две единицы пожарно-спасательной техники.


Источник: Область.Онлайн



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