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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Руководство одесской полиции области не будет выгораживать сотрудников, пойманных на коррупции

Категория: Новости


Руководство одесской полиции области не будет выгораживать сотрудников, пойманных на коррупции

  Это дал четко понять руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

Комментируя задержание руководителя одного из отделов полиции в области за коррупционные действия, главный полицейский области отметил, что»…если ты пришел в полицию не для защиты граждан, а для коррупционной наживы, то тебя ждет следствие и суд!»

Напомним, что накануне сотрудники СБУ и Прокуратуры задержали начальника Балтского отдела полиции при получении «неправомерной выгоды» в размере десяти тысяч гривен. А в ходе обыска на его рабочем месте были обнаружены денежные средства, эквивалентные шестидесяти тысячам гривен.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 369 УК Украины.



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