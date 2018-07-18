В обеспечении общественного порядка при проведении матча на Суперкубок в Одессе будет задействовано тысяча двести правоохранителей

По информации ГУНП, в их числе будут не только полицейские, но и триста пятьдесят нацгвардейцев.

Большая часть этих сил будут задействованы непосредственно на стадионе «Черноморец» и прилегающей территории.

Кроме того, полиция предупреждает, что вечером 21 июля будет ограничено движение транспорта по прилегающим к парку Шевченко улицам. Поэтому автовладельцам рекомендуют заблаговременно выбрать другой маршрут для следования.

Напомним, что матч на Суперкубок по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Черноморец» 21 июля в 21 час.