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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В обеспечении общественного порядка при проведении матча на Суперкубок в Одессе будет задействовано тысяча двести правоохранителей

Категория: Новости


В обеспечении общественного порядка при проведении матча на Суперкубок в Одессе будет задействовано тысяча двести правоохранителей

  По информации ГУНП, в их числе будут не только полицейские, но и триста пятьдесят нацгвардейцев.

Большая часть этих сил будут задействованы непосредственно на стадионе «Черноморец» и прилегающей территории.

Кроме того, полиция предупреждает, что вечером 21 июля будет ограничено движение транспорта по прилегающим к парку Шевченко улицам. Поэтому автовладельцам рекомендуют заблаговременно выбрать другой маршрут для следования.

Напомним, что матч на Суперкубок по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Черноморец» 21 июля в 21 час.



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