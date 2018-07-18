Министерство обороны хочет разорвать контракт с строительством казарм в Одессе

Предварительное судебное заседание по этому делу запланировано на 8 августа 2018 года.

В связи с обвинениями в адрес Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины о якобы "преступной безответственности" по проведению строительных работ в Одессе, Минобороны инициировало открытие судебного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По улице Фонтанская дорога, 14 планировалась реконструкция здания казармы под 80-квартирный жилой дом с инженерными сетями.

Договор на проведение строительных работ с генподрядчиком - частным предприятием "Строймонтаж-2001" было заключено еще 1 декабря 2015 года. Окончанием строительства указывался декабрь 2017 года. Однако, на сегодняшний генподрядчиком до сих пор не выполнено договорные обязательства по окончания строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Более того, в течение 2018года строительные работы ЧП "Строймонтаж-2001" вообще не выполнялись.

Фактическое состояние выполнения строительных работ составляет около 60 процентов, в том числе, отделка фасада - 30 процентов.

Министерством обороны Украины инициировано открытие судебного производства в Хозяйственном суде Одесской области по двум исковыми требованиями:

за невыполнение взятых на себя по Договору обязательств ООО "Строймонтаж-2001", в соответствии с п.п. 15.2, 15.4 возместить в пользу Министерства обороны Украины пеню в размере 0,1 процента стоимости работ, из которых допущена просрочка выполнения за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней дополнительно уплачивает штраф - 7 процентов указанной стоимости;

расторгнуть договор и обязать ООО "Строймонтаж-2001" передать строительную площадку, проектную и исполнительную документацию, а также возместить Министерству обороны Украины в полном объеме понесенные убытки относительно выявленных недостатков и ограбления.

Напомним, 13 июня Министерство обороны Украины начало тендерные процедуры закупок для строительства 182 казарм улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников. Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец.