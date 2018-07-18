В Одесской области руководитель предприятия нажился на ремонте школы

Представители Коминтерновской прокуратуры расследуют дело о присвоении бюджетных средств при ремонте учебного заведения в Николаевском районе области в размере 350 тысяч гривен.

Так, правоохранители на данный момент объявили подозрение руководителю одного из предприятий в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и во внесении в официальные документы заведомо неправдивых сведений, что привело к тяжким последствиям.

По версии следствия, подозреваемый завышал объемы выполненных работ капитального ремонта школы.