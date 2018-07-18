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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одесской области руководитель предприятия нажился на ремонте школы

Категория: Новости

  Представители Коминтерновской прокуратуры расследуют дело о присвоении бюджетных средств при ремонте учебного заведения в Николаевском районе области в размере 350 тысяч гривен.

Так, правоохранители на данный момент объявили подозрение руководителю одного из предприятий в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и во внесении в официальные документы заведомо неправдивых сведений, что привело к тяжким последствиям.

По версии следствия, подозреваемый завышал объемы выполненных работ капитального ремонта школы.


Источник: Смотри в суть



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