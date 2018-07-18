Сегодня в Одессе произошло ДТП с участием скорой помощи

В автомобиль скорой помощи, который вез в медучреждение человека, порезавшего себе вены, влетела легковушка – на встречной полосе. Это произошло на улице Краснова.

Владимир Богулевский, начальник службы безопасности движения автобазы санитарного транспорта:

"Автомобиль скорой помощи со спецсигналами с мигалкой и сиреной вез тяжело больного по улице Краснова в сторону Среднефонтанской. Была большая пробка, он вышел на полосу встречного движения, при этом включены звуковые сигналы. Человек который в автомобиле находился, порезал себе вены и истекал кровью, поэтому срочно нужно было доставить его в больницу".

Водитель «Део Ланоса», видимо, решил выехать из пробки, которая здесь ежедневно образуется в сторону центра города, и развернулся через двойную сплошную полосу. Результат – столкновение со скорой помощью.

Николай Кульбаков, инспектор патрульной полиции:

"Виноват, предварительно, это мы как бы даем оценку, «Део ланос», потому что скорая ехала с проблесковыми маячками, то есть, ехала на вызов, выехала на встречную полосу, но автомобиль «Део» пересек двойную сплошную линию, и как бы произошло ДТП. Водителю грозит штраф 340 грн. за ДТП, и далее суд через месяц будет разбираться, выносить решение, устанавливать виновного в дорожно-транспортном происшествии".

Что касается человека, который срочно нуждался в помощи врачей, то его увезли на другой машине скорой.

Владимир Богулевский, начальник службы безопасности движения автобазы санитарного транспорта:

"Тут же на место выехал другой автомобиль скорой помощи, перегрузили пострадавшего, который находился в скорой помощи и пострадавшего доставили в больницу".

Согласно законодательству, водителю «Део Ланоса» грозит штраф, а также лишение права управления автомобилем пока на месяц – до решения суда.

Николай Кульбаков, инспектор патрульной полиции:

"340 грн. ‑ это за протокол, то есть, у нас есть 124 статья Кодекса Украины про административное правонарушение, так вот за это он платит 340 грн. Там еще идет судебный сбор, ну и уже страховая компания его, если машина застрахована она должна возместить скорой весь этот ущерб, все материальные повреждения на автомобиле технические."

А окончательное решение вынесет суд.