Власти Татарбунар намерены увековечить память немецкого колониста-фабриканта Даниэля Изерта и назвать в его честь набережную

Соответствующий проект решения подготовлен и вынесен на рассмотрение депутатов Татарбунарского городского совета.

В частности, на очередной сессии депутатам предлагают присвоить набережной вдоль реки Фонтанка в центральной части города в сквере Молодежный название «Набережная имени Даниэля Фридриха Изерта». Городские власти планируют благоустроить территорию набережной за счёт меценатов.

Отметим, в XIX веке в Татарбунарах проживал немецкий колонист Даниэль Изерт, который разбогател в Бессарабии и в 70-х годах основал ткацкую мануфактуру, превратившуюся впоследствии в суконную фабрику.