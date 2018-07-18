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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Власти Татарбунар намерены увековечить память немецкого колониста-фабриканта Даниэля Изерта и назвать в его честь набережную

Категория: Новости

Власти Татарбунар намерены увековечить память немецкого колониста-фабриканта Даниэля Изерта и назвать в его честь набережную

  Соответствующий проект решения подготовлен и вынесен на рассмотрение депутатов Татарбунарского городского совета.

В частности, на очередной сессии депутатам предлагают присвоить набережной вдоль реки Фонтанка в центральной части города в сквере Молодежный название «Набережная имени Даниэля Фридриха Изерта». Городские власти планируют благоустроить территорию набережной за счёт меценатов.

Отметим, в XIX веке в Татарбунарах проживал немецкий колонист Даниэль Изерт, который разбогател в Бессарабии и в 70-х годах основал ткацкую мануфактуру, превратившуюся впоследствии в суконную фабрику.


Источник: Топор



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