Элина Свитолина поборется за рекордные призовые на открытом чемпионате Америки

Одесситка Элина Свитолина сыграет на кортах престижного чемпионата "US Open".

В основной сетке турнира Большого шлема сыграют пять украинских теннисисток, среди которых есть Свитолина. Она поборется за рекордный призовой фонд в размере 3,8 млн долл для победителя соревнований.

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде: первый круг — $ 54 тыс, второй — $ 93 тыс, третий — $ 156 тыс, четвертый — $ 266 тыс, четвертьфинал — $ 475 тыс, полуфинал — $ 925 тыс. Проигравшие в финале получат по $1,85 млн.

Напомним, в прошлом году Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал "US Open". Она проиграла американке Мэдисон Киз в борьбе за выход в дебютный четвертьфинал Открытого чемпионата США.