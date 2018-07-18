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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Элина Свитолина поборется за рекордные призовые на открытом чемпионате Америки

Категория: Новости

Элина Свитолина поборется за рекордные призовые на открытом чемпионате Америки

  Одесситка Элина Свитолина сыграет на кортах престижного чемпионата "US Open".

В основной сетке турнира Большого шлема сыграют пять украинских теннисисток, среди которых есть Свитолина. Она поборется за рекордный призовой фонд в размере 3,8 млн долл для победителя соревнований.

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде: первый круг — $ 54 тыс, второй — $ 93 тыс, третий — $ 156 тыс, четвертый — $ 266 тыс, четвертьфинал — $ 475 тыс, полуфинал — $ 925 тыс. Проигравшие в финале получат по $1,85 млн.

Напомним, в прошлом году Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал "US Open". Она проиграла американке Мэдисон Киз в борьбе за выход в дебютный четвертьфинал Открытого чемпионата США.


Источник: УСИ Одесса



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