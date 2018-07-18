В Балтском районе появится Храм 12-ти апостолов

Религиозный обряд перед основанием нового храма совершен в селе Мироны Балтского района.

На месте построения нового здания Архиепископ Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин основания церкви. Ее возведут в честь 12 апостолов.

В мероприятии приняли участие священники Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря и других храмов Балтского округа, местные жители.

Старожилы вспоминают, что в Миронах, которые расположились под Балтой, в давние времена была церковь, однако ее разрушили. Все последующие годы верующие люди ходили на службу в балтские церкви.

Староста села Лидия Михайлюк подчеркнула, что местные жители очень хотят иметь в селе свою церковь, они готовы отстроить ее своими силами.

В ходе закладки нового храма состоялся молебен с участием священников и всех присутствующих.

Главной темой молитв стало восстановление мира в стране.