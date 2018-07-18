В одесской библиотеке поселился персонаж Джузеппе Арчимбольдо

В рамках проекта «Расскажу вам за Одессу» сотрудники библиотеки №35 решили оригинальным образом поведать своим посетителям о творчестве художника Джузеппе Арчимбольдо.

Итальянский живописец 16-го века Джузеппе Арчимбольдо создавал удивительные картины – собранные из различных предметов портреты людей. Нос, щеки, глаза, губы – все это собиралось в единый образ из овощей, фруктов, цветов, растений. Шла в ход и посуда – горшки, кубки, кастрюли и прочее. Это картины-гротеск, картины-аллегории. Арчимбольдо был новатором своей эпохи, и именно его творчество в ХХ веке дало жизнь таким направлениями в искусстве, как сюрреализм, символизм, авангардизм и другим.

Картины Арчимбольдо всегда узнаваемы. Одной из самых известных работ является портрет «Библиотекарь».

Соответствующий названию образ собран из стопки книг, пальцы – бумажные закладки, глаза – костяные ключи с брелоками, а борода – метелка из кисточек для смахивания пыли. Прическа представляет собой раскрытую книгу с крючками, что символизирует заполненность головы знаниями. Созданный в воображении автора образ выглядит настолько натурально, что вызывает желание воплотить его в реальность.

Инсталляция «Библиотекарь», собранная из подручных материалов, то есть книг, появилась в одесской городской библиотеке № 35. Об истории самой картины посетителям библиотеки рассказывает автор идеи Светлана Семенчук.

«Картина «Библиотекарь» была написана в 1565 году. Это - непревзойденный образец философской карикатуры. Считается, что каждая профессия оставляет неизгладимый отпечаток на характере и внешности человека, но этот человек не просто впитал в себя черты профессии, но и стал неотъемлемой его частью, частью библиотеки – книгами, за которыми он следил и ухаживал. Этот стереотипный образ работника вырабатывался в течение многих лет», - поделилась Светлана Семенчук.

В самой библиотеке № 35 не просто ухаживают за книгами и выдают их читателям, здесь проводится достаточно много познавательных мероприятий, встреч и тематических выставок. По словам заведующей библиотекой Златы Валентиновны Силиной, выставки, которые, как правило, длятся не один день, позволяют ознакомиться с интересной темой большему числу читателей.

«Это доступный, понятный материал, который кому-то дает возможность вспомнить что-то, кому-то узнать что-то новое. И когда человек находит для себя что-то полезное, он потом просит книги на соответствующую тему», - рассказывает Злата Валентиновна.

Увидеть книжного «Библиотекаря» и узнать больше о творчестве Джузеппе Арчимбольдо можно каждый день, кроме воскресенья и понедельника с 10:00 до 18:00 на улице Космонавтов, 23/1. Добавим, что ни одна из книг, задействованная в инсталляции, не пострадала.