Вчера Киевский райсуд Одессы наказал адвоката-убийцу

Вчера Киевский райсуд Одессы приговорил 67-летнего адвоката к 10 годам тюрьмы. Его признали виновным в покушении на убийство своей жены.

Инцидент произошел три года назад. Супруга обвиняемого съехала в другую квартиру. Желая отомстить женщине, он пришел к ней с целью убить. Он выстрелил в нее с охотничьего ружья и ушел. Пострадавшая выбраться на подъезд, где ее нашли частные охранники, приехав на вызов.

Женщину с тяжелыми травмами отправили в больницу. С тех пор она перенесла множество операций, но передвигаться самостоятельно так до сих пор и не может.

Помимо приговора, суд обязал обвиняемого выплатить материальный ущерб в размере 523 804 грн и моральный — 3 млн 723 тыс. грн.