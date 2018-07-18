На учениях «Си-Бриз-2018» успешно испытана новая усовершенствованная украинская система обнаружения подводных лодок

По информации ГП «Киевский НИИ гидроприборов» система «Ятрань» состоит из сети гидроакустических буев и центра обработки информации.

Она позволяет не только получать информацию о движении подводных объектов, но и оперативно обрабатывать полученные данные и передавать координаты выявленных целей для их последующего уничтожения.

При этом, что особенно важно, буи работают в пассивном режиме, что делает их совершенно незаметными для противника.

Отметим, однако, что акватория Черного моря никогда(!) не относилась к числу регионов активного использования подводных лодок.