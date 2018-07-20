Одесская область вошла в тройку наиболее успешно развивающихся регионов страны

По информации губернатора Максима Степанова, «…только за подин год мы улучшили свои результаты на семь позиций!»

За это время показатели экспорта возросли на 14%, розничной торговли- на 30%, а по строительству - почти наполовину.

По убеждению губернатора, этого удалось достичь благодаря широкому применению эффективных технологий, производству конкурентоспособной продукции оказанию качественных услуг, что, в сою очередь, способствует увеличению поступлений в бюджеты и созданию новых рабочих мест.