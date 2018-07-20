 
Информация к новости
  • Просмотров: 86
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесская область вошла в тройку наиболее успешно развивающихся регионов страны

Категория: Новости


  По информации губернатора Максима Степанова, «…только за подин год мы улучшили свои результаты на семь позиций!»

За это время показатели экспорта возросли на 14%, розничной торговли- на 30%, а по строительству - почти наполовину.

По убеждению губернатора, этого удалось достичь благодаря широкому применению эффективных технологий, производству конкурентоспособной продукции оказанию качественных услуг, что, в сою очередь, способствует увеличению поступлений в бюджеты и созданию новых рабочих мест.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 