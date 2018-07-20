Белгород-Днестровский район внедряет меры по недопущению АЧС

Состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Вопрос, который рассматривался на заседании, касался недопущения заболеваемости свиней африканской чумой на территории района, соощает отдел коммуникаций Белгород-Днестровской РГА.

Как отметил и.о. начальника управления Госпотребслужбы в Белгород-Днестровском районе Пантелей Головченко, эпизоотическая ситуация по заболеваемости африканской чумой в Украине продолжает осложняться. По состоянию на 3 июля текущего года уже зафиксировано 47 случая в стране, из них 11 - в Одесской области.

Также было подчеркнуто, что данная ситуация поставила проблему в ряд наиболее актуальных, что в свою очередь требует постоянного внимания и контроля не только со стороны Госпотребслослужбы, но и органов власти, других ведомств, субъектов хозяйствования всех форм собственности, занимающихся свиноводством и Агроэкспортом.

Комиссия приняла решение обязать владельцев хозяйств провести идентификацию для обеспечения учета свиней; запретить посещение хозяйств и ферм посторонним лицам, кроме персонала; проводить ежедневный мониторинг физиологического состояния свиней в хозяйствах и ряд других.