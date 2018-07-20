Смертельное ДТП на трассе Одесса-Киев

В пятницу, 20 июля, около 5 часов утра на 289 км дороги «Киев-Одесса», неподалеку от Кривого Озера, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузовика.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции в Одесской области.

По предварительной информации, грузовик из-за поломки стоял с правой стороны проезжей части дороги, а автобус ехал по маршруту «Одесса-Гомель».

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.