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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Киев

Категория: Новости

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Киев

  В пятницу, 20 июля, около 5 часов утра на 289 км дороги «Киев-Одесса», неподалеку от Кривого Озера, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузовика.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции в Одесской области.

По предварительной информации, грузовик из-за поломки стоял с правой стороны проезжей части дороги, а автобус ехал по маршруту «Одесса-Гомель».

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.


Источник: Репортер



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