Украинские морпехи провели десантирование на остов Змеиный

По информации руководства международных учений «Си-Бриз-2018»подразделение украинских морских пехотинцев выдвинулось с полигона Широкий Лан в Очаков, откуда на десантном корабле «Юрий Олефиренко» была доставлена к острову Змеиный.

Первыми на остров высадились бойцы морского спецназа с вертолета и взяли под контроль основные объекты острова. А затем под прикрытием тактической группы кораблей ВМС и Морской охраны Пограничной службы Украины была произведено морское десантирование.

Операция прошла успешно. Все задачи, поставленные по легенде учений, выполнены.

Отметим, что помимо бойцов морской пехоты, в высадке принимали участие и курсанты Военной Академии.