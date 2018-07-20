Продолжается ремонт теплотрассы на Ланжероновской

Продолжается ремонт теплотрассы на ул. Ланжероновская, который начался 11 июля и, согласно графику, будет проводится по 27 августа включительно.

В ходе ремонта с проезжей части на отрезке от Гаванной до Екатерининской на Ланжероновской демонтировано асфальтобетонное покрытие, начаты работы по раскопке и замене теплотрассы.

Как известно, данная теплосеть находится в эксплуатации с 1955 года. Общая протяженность участка тепловой сети в двухтрубном измерении составляет 947 метров. Вышеназванный участок тепловой сети обеспечивает теплоснабжение 29-ти жилых домов, гимназии №2, Дворца детей и молодежи, средней специальной музыкальной школы-интерната им. П.С.Столярского, спортивной школы и двух детских садов № 29 и № 37.

Ремонт теплотрассы будут проводить в три этапа: первый этап - на Ланжероновской (на отрезке между Екатерининской и Гаванной), второй этап - на Екатерининской от памятника Основателям Одессы до Ланжероновской и третий этап - на Гаванной.

В ходе капитального ремонта проектом предусмотрена бесканальная прокладка трубопроводов из предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки с системой сигнализации утечек.

Кроме того, запланировано выполнение работ по капитальному ремонту тепловых камер, перенос (демонтаж существующей и оборудование новой ТК1909 на 16 метров в сторону от Воронцовского переулка), а также прокладка теплосети для подключения к тепловой сети здания в Воронцовском переулке,10 и прокладке тепловой сети для подключения жилых домов на пл. Екатерининской, № 4 и № 8 с оборудованием УТ1 и УТ2.

По завершении этих работ будет восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуаров, дорожное покрытие на всю ширину проезжей части дороги в соответствии с Правилами благоустройства территории города Одессы и покрытие площади из гранитной брусчатки в месте проведения работ.