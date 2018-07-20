 
Информация к новости
  • Просмотров: 68
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе будут судить троих мужчин, которые незаконно изготовляли, хранили и сбывали наркотики

Категория: Новости

В Одессе будут судить троих мужчин, которые незаконно изготовляли, хранили и сбывали наркотики

  Об этом сообщает Прокуратура Одесской области. Следствием установлено, что подозреваемые по предварительному сговору работали в лично собранной нарколаборатории.

Там мужчины изготовляли психотропные вещества в большом количестве, чтобы в дальнейшем распространять. Также один из подозреваемых выращивал у себя кусты конопли.

По данному факту везется расследование в рамках уголовного производства по ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 313 УК Украины.

Отметим, что на данный момент, одного из подозреваемых обвиняют в уголовном производстве из-за сбыта наркотиков, которое рассматривается в Беляевском районном суде Одесской области.


Источник: Область.Онлайн



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 