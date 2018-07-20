В Одессе будут судить троих мужчин, которые незаконно изготовляли, хранили и сбывали наркотики

Об этом сообщает Прокуратура Одесской области. Следствием установлено, что подозреваемые по предварительному сговору работали в лично собранной нарколаборатории.

Там мужчины изготовляли психотропные вещества в большом количестве, чтобы в дальнейшем распространять. Также один из подозреваемых выращивал у себя кусты конопли.

По данному факту везется расследование в рамках уголовного производства по ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 313 УК Украины.

Отметим, что на данный момент, одного из подозреваемых обвиняют в уголовном производстве из-за сбыта наркотиков, которое рассматривается в Беляевском районном суде Одесской области.