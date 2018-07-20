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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

На акции протеста на улице Хуторской в Одессе едва не произошла трагедия

Категория: Новости

  Жители улицы Хуторской устроили сегодня акцию протеста, так как несмотря на установленные знаки («большегрузному транспорту проезд запрещен»), здесь продолжают ездить фуры.

Перекрытие дороги едва не закончилось трагедией: люди говорят о том, что одна из фур мчалась на скорости в сторону толпы.

По словам людей, они намерены протестовать каждый день, до тех пор, пока их не услышат. Местные жители не пропускают только большегрузы – для легковых и маршруток проезд свободен.

Протестующие сорвали с фуры, которая едва не наехала на них, номерной знак и ждут полицию. По их словам, от водителя грузовика пахнет алкоголем.

В итоге, в районе Хуторской скопилось большое количество фур.


Источник: Телеканал Репортер



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