Одесская «Клиника, дружественная к молодежи» признана международными экспертами одной из лучших в Украине

Представители отделения «Клиника, дружественная к молодежи» Одесской городской студенческой поликлиники №21 оказывают методическую поддержку в проведении серии тренингов для семейных врачей по оказанию медицинской помощи подросткам в Полтавской и Львовской областях.

Тренинги проводятся в рамках проекта «Способствование интеграции услуг, ориентированных на подростков, в систему первичной медико-санитарной помощи в рамках текущей реформы системы здравоохранения в Украине». Проект реализуется Международным благотворительным фондом «Украинская фундация общественного здоровья» при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine.

С 17 по 19 июля 2018 года для медицинских работников учреждения здравоохранения первичного звена Полтавской области состоялся семинар-тренинг по вопросам оказания медицинской помощи подросткам и молодежи на принципах «дружественного подхода» на первичном уровне.

Заведующая одесской «Клиникой, дружественная к молодежи» Людмила Кучеренко в качестве национального тренера по вопросам дружественного подхода при оказании медицинской помощи подросткам и молодежи рассказала семейным врачам Полтавщины о положительном опыте Одессы в сфере профилактической работы с подростками.

Одесская «Клиника, дружественная к молодежи» по оценкам экспертов UNICEF является одной из лучших в Украине. Здесь уже более двенадцати лет подростки и студенты получают квалифицированную медицинскую помощь и психологическую поддержку при решении разнообразных жизненных вопросов с соблюдением принципов добровольности, доступности и доброжелательного отношения.

Врачи Клиники совместно с общественными активистами и волонтерами ведут постоянную работу в учебных заведениях Одессы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем и других негативных явлений в молодежной среде.