 
Информация к новости
  • Просмотров: 92
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

На границе с Молдовой украинский пограничник отказался от взятки

Категория: Новости

На границе с Молдовой украинский пограничник отказался от взятки

  Мужчина предлагал 1,5 тысячи гривен за пропуск автомобиля с иностранной регистрацией.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в пункт пропуска «Серпневе» Белгород-Днестровского отряда на границе с Молдовой прибыл гражданин Украины на автомобиле с иностранной регистрацией. За беспрепятственный пропуск машины он предложил инспектору 1,5 тысячи гривен. Пограничник отказался и сообщил в полицию.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 369 УК Украины (предложение, обещание или передача неправомерной выгоды служебному лицу). Нарушителю грозит штраф до 8 000 гривен либо ограничение свободы на срок до 5 лет.


Источник: Odessa online



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 