На границе с Молдовой украинский пограничник отказался от взятки

Мужчина предлагал 1,5 тысячи гривен за пропуск автомобиля с иностранной регистрацией.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в пункт пропуска «Серпневе» Белгород-Днестровского отряда на границе с Молдовой прибыл гражданин Украины на автомобиле с иностранной регистрацией. За беспрепятственный пропуск машины он предложил инспектору 1,5 тысячи гривен. Пограничник отказался и сообщил в полицию.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 369 УК Украины (предложение, обещание или передача неправомерной выгоды служебному лицу). Нарушителю грозит штраф до 8 000 гривен либо ограничение свободы на срок до 5 лет.