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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одесской области пожарные спасли 20 тонн урожая

Категория: Новости

В Одесской области пожарные спасли 20 тонн урожая

  В Балтском районе вспыхнул грузовой автомобиль с 20 тоннами зерна. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Вчера вечером за пределами села Саражинка произошел пожар — в движущемся грузовом автомобиля с полуприцепом произошло возгорание.

На место прибыли спасатели из 12-й государственной пожарно-спасательной части. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар и не допустили распространение огня, тем самым они спасли 20 тон урожая 2018 года.

Пять человек личного состава ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.


Источник: Область.Онлайн



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