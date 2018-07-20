В Одесской области пожарные спасли 20 тонн урожая

В Балтском районе вспыхнул грузовой автомобиль с 20 тоннами зерна. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Вчера вечером за пределами села Саражинка произошел пожар — в движущемся грузовом автомобиля с полуприцепом произошло возгорание.

На место прибыли спасатели из 12-й государственной пожарно-спасательной части. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар и не допустили распространение огня, тем самым они спасли 20 тон урожая 2018 года.

Пять человек личного состава ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.