На "Новую украинскую школу" в некоторых районах Одесской области нет средств

В Одесской области за своевременное обустройство первых классов "Новой украинской школы" персональную ответственность будут нести главы районов и объединенные территориальные громады, а также руководители отделов образования.

Об этом стало известно во время селекторного совещания Одесской областной государственной администрации 20 июля.

Со слов Александра Терещука, первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, в некоторых районах до сих пор не предусмотрены средства на обустройство классов "Новой украинской школы".

"Времени мало и ответственность понесут все – председатели райгосадминистрации и объединенные территориальные громады, а также руководители образования и их заместители", - отметил Александр Терещук во время совещания.