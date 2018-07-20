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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сообщение о минировании Суворовского суда в Одессе оказалось ложным

Категория: Новости


Сообщение о минировании Суворовского суда в Одессе оказалось ложным

По информации ГУНП, в ходе почти четырехчасовых поисков никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Отметим, что обычно подобные операции занимают не более двух часов. Почему на сей раз на проверку здания суда и прилегающей территории понадобилось вдвое больше времени, пока непонятно.

Однако сообщение о минировании поступило около четырнадцати часов, а информацию о том, что никакого взрывного устройства не обнаружено, полиция обнародовала только в 18 часов.



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