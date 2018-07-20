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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Новое ДТП со смертельным исходом произошло в Одесской области

Категория: Новости


Новое ДТП со смертельным исходом произошло в Одесской области

И снова причиной трагедии стало столкновение легкового автомобиля с грузовиком. По данным патрульной полиции, инцидент произошел на трассе «Одесса-Рени» в районе села Маяки. Там грузовик, который двигался в сторону Одессы, с толкнулся с «Mercedes», который двигался в противоположном направлении.

В результате водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, а водитель грузовика госпитализирован.

Проводится расследование.

Кто оказался виновником смертельного ДТП, пока не сообщается.



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