После страшной трагедии на трассе «Одесса-Киев» безопасностью на дорогах решило заняться руководство МВД

Как отметил первый заместитель министра Сергей Яровой, руководство патрульной полиции должно незамедлительно разработать и принять эффективные меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

По информации корреспондента сайта, по этому поводу будет проведено специальное селекторное совещание с участием руководящих работников патрульной полиции всех регионов страны.

Напомним, что только за прошедшие сутки в ДТП с участие легковых автомобилей и грузовиков погибли пятнадцать человек! Четверо их которых – на трассе «Одесса-Киев».