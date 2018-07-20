 
Информация к новости
  • Просмотров: 359
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

После страшной трагедии на трассе «Одесса-Киев» безопасностью на дорогах решило заняться руководство МВД

Категория: Новости


После страшной трагедии на трассе «Одесса-Киев» безопасностью на дорогах решило заняться руководство МВД

Как отметил первый заместитель министра Сергей Яровой, руководство патрульной полиции должно незамедлительно разработать и принять эффективные меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

По информации корреспондента сайта, по этому поводу будет проведено специальное селекторное совещание с участием руководящих работников патрульной полиции всех регионов страны.

Напомним, что только за прошедшие сутки в ДТП с участие легковых автомобилей и грузовиков погибли пятнадцать человек! Четверо их которых – на трассе «Одесса-Киев».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 