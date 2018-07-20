После страшной трагедии на трассе «Одесса-Киев» безопасностью на дорогах решило заняться руководство МВД

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Как отметил первый заместитель министра Сергей Яровой, руководство патрульной полиции должно незамедлительно разработать и принять эффективные меры для обеспечения безопасности дорожного движения.
По информации корреспондента сайта, по этому поводу будет проведено специальное селекторное совещание с участием руководящих работников патрульной полиции всех регионов страны.
Напомним, что только за прошедшие сутки в ДТП с участие легковых автомобилей и грузовиков погибли пятнадцать человек! Четверо их которых – на трассе «Одесса-Киев».