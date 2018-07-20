Несмотря на сильный ливень, морская вода на одесских пляжах соответствует нормам

Об этом сообщает лабораторный центр Минздрава в Одесской области. Согласно проведенным лабораторным условиям, по химическим и микробиологическим показателям морская вода соответствует нормативам.

К сожалению, такая ситуация характерна не для всех курортов Одесского региона.

Во всяком случае, в Белгород-Днестровском районе на ряде пляжей выявлено превышение ПДК по микробиологическим составляющим. И купание там не рекомендуется.

Отметим, что обычно на процесс самоочищения морской воды требуется двое-трое суток.