Несмотря на сильный ливень, морская вода на одесских пляжах соответствует нормам

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом сообщает лабораторный центр Минздрава в Одесской области. Согласно проведенным лабораторным условиям, по химическим и микробиологическим показателям морская вода соответствует нормативам.
К сожалению, такая ситуация характерна не для всех курортов Одесского региона.
Во всяком случае, в Белгород-Днестровском районе на ряде пляжей выявлено превышение ПДК по микробиологическим составляющим. И купание там не рекомендуется.
Отметим, что обычно на процесс самоочищения морской воды требуется двое-трое суток.