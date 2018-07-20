Мама, покатай меня: в зоопарке детеныши манулов оседлали кошку, которая выкармливает их ФОТО

Мама в шоке... Фото: Ольга ГОЛОВИНА Мама в шоке...

Появились первые фото манулов, воспитанных обычной кошкой в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило. Малыши очень привязаны к приемной маме. И, похоже, эта дикая любовь домашнюю кошку начинает пугать. Мамаша-героиня вынуждена таскать на себе уже достаточно крупных детенышей. И постоянно отбиваться от их нежностей. Необычные отношения диких котят и домашней кошки засняла жительница Новосибирска Ольга Головина.

Новорожденный манул весит всего 80 граммов, а к двум месяцам вес котенка увеличивается в 10 раз.

- Они с ней играют: и за хвост ее, и на нее прыгают, пытаются залезть. Манульчики уже достаточно крупные, поэтому ей с ними играть тяжело. Но она все терпит, никакой агрессии в адрес котят не проявляет. А вылизывала их так вообще по-мамски, будто она им родная, - рассказала Ольга Головина.

Детеныши манулов выросли и показались посетителям зоопарка. Фото: Ольга ГОЛОВИНА

Напомним, в Новосибирском зоопарке случилось пополнение сразу у двух самок манулов. У одной из них трех котят пришлось забрать зоологам: малыши были слишком слабенькие и могли умереть. Выкармливать маленьких манулов стала домашняя кошка. В зоопарке говорят, что она очень привязалась к приёмышам и стала им «замечательной мамой». Замечательной и, как видим, терпеливой.

Источник: КП