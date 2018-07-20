Полиция установила причину смерти граждан Эстонии в Одессе

Двух граждан Эстонии обнаружили мертвыми 14 июля в одном из номеров гостиницы в Одессе. Вместе с ними отдыхал еще третий молодой человек, он был госпитализирован после злополучной вечеринки с друзьями. После предоставления необходимой медицинской помощи он был выписан из больницы.

Полиция Украины установила, что мужчины вели достаточно разгульный образ жизни. И накануне гибели они купили достаточно много спиртного, таблетки «Виагра» и наркотические вещества.

Совместное употребление наркотиков с алкоголем и «Виагрой» привело к передозировке и стало причиной смерти, заявил советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк.

Форостяк отметил, что это были слабые наркотические вещества, так называемые «соли», сообщает «Столица».