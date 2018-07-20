Из-за старых твитов Walt Disney Studios уволила режиссера Джеймса Ганна

Американская киностудия Walt Disney Studios уволила режиссера Джеймса Ганна, снявшего обе части фильма о супергероях Стражи Галактики из-за ряда оскорбительных сообщений в соцсети Twitter, сообщает The Hollywood Reporter.

"Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения", - цитирует издание слова президента Walt Disney Studios Алана Хорна.

Также Ганн отстранен от руководства над съемками третьей части Стражей Галактики, премьера которого запланирована на 2020 год.

Студия Disney решила расторгнуть контракт с Ганном после того, как онлайн-издание The Daily Caller опубликовало подборку твитов Ганна в период с 2008 по 2011 годы, в которых он с сарказмом высказывался на темы педофилии, изнасилования, террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и расизме.

Сам режиссер в своем Twitter написал, что в те годы, будучи в начале своей карьеры, "считал себя провокатором, снимал фильмы и говорил шутки, которые были возмутительными и табуированными".

"Не сказать, что я стал лучше, но я очень, очень изменился за последние годы. Сегодня я стараюсь укорениться в любви и согласии и испытывать меньше гнева. Ранее я извинился за юмор, который причинил людям боль. Мне действительно было жаль", - написал Ганн.

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