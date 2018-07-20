Сразу десяток снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Одесской области

По информации ГСЧС, 76-ти миллиметровые артиллерийские снаряды были обнаружены накануне в селе Выгода Беляевского района.

На место незамедлительно выехали взрывотехники, обезвредили снаряды и доставили их на военный полигон для уничтожения.

Напомним, что это уже вторая крупная партия боеприпасов, обнаруженная на территории области в этой неделе.

17 июля на территории Лиманского района были обнаружены двадцать восемь минометных мин, три артиллерийских снаряда и две гранаты, а также более четырех с половиной тысяч (!) взрывателей для минометных мин.