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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сразу десяток снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Одесской области

Категория: Новости


Сразу десяток снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Одесской области

По информации ГСЧС, 76-ти миллиметровые артиллерийские снаряды были обнаружены накануне в селе Выгода Беляевского района.

На место незамедлительно выехали взрывотехники, обезвредили снаряды и доставили их на  военный полигон для уничтожения.

Напомним, что это уже вторая крупная партия боеприпасов, обнаруженная на территории области в этой неделе.

17 июля на территории Лиманского района были обнаружены двадцать восемь минометных мин, три артиллерийских снаряда и две гранаты, а также более четырех с половиной тысяч (!) взрывателей для минометных мин.

Сразу десяток снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Одесской области

 



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