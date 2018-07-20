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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Сразу две группы фанатов были задержаны одесскими правоохранителями накануне матча за Суперкубок Украины по футболу

Категория: Новости


Сразу две группы фанатов были задержаны одесскими правоохранителями накануне матча за Суперкубок Украины по футболу

По информации руководителя отдела превентивной деятельности ГУНП Ивана Ищенко, группа фанатов совершила разбойное нападение на женщину. Злоумышленники были обнаружены и задержаны на Строгановском мосту силами спецбатальона полиции и доставлены в Приморский отдел полиции. Там же оказалась еще одна группа фанатов, которая устроила выяснение отношений на Ланжероне.

Всего задержаны восемь человек.

«Теперь будут болеть в Приморском отделе полиции!», — резюмировал Иван Ищенко, который особо отметил, что нападение на женщин является абсолютно неприемлемым в фанатской среде.



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