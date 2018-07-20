В развязывании войны на Донбассе обвинил Порошенко бывший одесский губернатор

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации и соратник лидера партии «УКРОП» Игоря Коломойского Игорь Палица заявил, что президенту Порошенко необходима война, чтобы удержаться при власти.

Такое заявление Палицы было опубликовано на днях в YouTube.

«Вчера на ICTV я смотрел выступление президента, который под себя сделал полную аудиторию: справа — министр обороны, слева — ручные волонтёры… И он рассказывает о нападении… Кто ты такой? Ты эту войну начал. С АТО. Ты сказал, что закончишь её за две недели. Ты её не закончил — ты её продолжаешь, ты её пытаешься развивать», — возмутился бывший одесский губернатор, подчеркнув, что война сейчас просто необходима Порошенко, и для этого президент Украины готов продолжать тратить деньги.

«Ты нам рассказываешь, что нужно ещё больше и больше денег вкладываться в экономику войны? Когда людям не на что жить?» — добавил Палица.

По его словам, глава государства и не вспоминает о погибших в Донбассе украинцах, не считая нужным даже писать об этом на своих сайтах.

«Порошенко уже давно никто не доверяет… Весь мир, который за нас воевал. Сначала за Савченко, которую потом Порошенко посадил в тюрьму… Человека, за которого боролся весь мир, вся Европа», — отметил соратник Коломойского.