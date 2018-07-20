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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

На Одесской киностудии замахнулись на проект мультфильм на конъюнктурную тематику

Категория: Новости / История и культура

На Одесской киностудии замахнулись на проект мультфильм на конъюнктурную тематику

ЧАО «Одесская киностудия» планирует снимать мультипликационный сериал под названием «Легенды Триполья».

Как передаёт «Одесса–медиа», об этом сообщил глава правления компании Андрей Осипов. Он отметил, что работой над 16-серийным фильмом займётся местная студия мультипликации, являющаяся партнёром киностудии и расположенная на её территории. Авторы проекта — мультипликаторы Олег Гей и Юрий Гриневич. 

Это будет 16-серийный сериал, снятый в телевизионном формате. «Легенды Триполья» расскажут о жизни древних украинцев.

«Мы сочли его интересным и приняли решение подать на очередной конкурсный отбор в Госкино для выделения финансирования. Точные сроки отбора пока неизвестны. Скорее всего, он пройдёт в сентябре… Это действительно очень интересная историческая тема. Мы надеемся, что уникальный проект получит поддержку, и мы приступим к его реализации», — говорит Андрей Осипов.



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