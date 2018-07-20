Украина экспортировала в США наибольшее количество шоколада

США является крупнейшей страной-импортером украинского шоколада по итогам 6 месяцев 2018 года. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

В течение отчетного периода Украина экспортировала в США шоколада на 9 млн долл. Второе место в списке принадлежит Казахстану. Экспорт украинского шоколада в Казахстан в I полугодии составил 8,5 млн долл.

Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-июне Украина экспортировала в Белоруссию шоколада на 6,6 млн долл.

В общем, в первом полугодии Украина экспортировала шоколада на 71,8 млн долл.

В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада иностранного производства на 55,2 млн долл.