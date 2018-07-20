США являются лидером по закупке украинского стрелкового оружия

По информации Государственной службы экспортного контроля Украины, крупнейшим по количеству покупателем оружия из страны в прошлом году стали США. Они приобрели в Украине больше 15 тысяч автоматов, а также 790 гранатометов, передает УНН.

Таким образом, США продолжают занимать первое место по закупкам стрелкового оружия в Украине третий год подряд. В 2015 и 2016 годах Соединенные Штаты приобрели 10 тысяч винтовок и карабинов, а также зенитно-ракетные комплексы.

В информации не указано, покупалась ли Пентагоном оружие для собственных военных, или в качестве посредника с третьей стороной. Кроме США стрелковое оружие из Украины также покупали Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция. Что касается тяжелой техники, то в 2017 году ее покупателем был Таиланд, который закупил 16 танков “Оплот”.