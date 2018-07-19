Вице-премьер Италии в интервью The Washington Post назвал аннексию Крыма законной, а Революцию достоинства - фальшивой

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини считает аннексию Крыма законной, а Революцию достоинства в Украине назвал "фальшивой". Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Отвечая на вопрос журналиста о позиции относительно снятия Италией санкций с России, министр сказал, что ограничения оказались бесполезными и нанесли ущерб итальянскому экспорту.

Когда журналист спросил его, считает ли он, что Россия имела право аннексировать Крым, он ответил: "Был референдум".

На замечание журналиста, что в Крыму прошел фейковый референдум под дулами автоматов, Сальвини заявил:

"Это ваша личная точка зрения…Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию….Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными государствами - подобно арабским весенним революциям".

Далее вице-премьер Италии добавил, что "существуют некоторые исторические зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации"

Напомним, что в мае 2018 года Региональный совет Венето (ВЕНЕЦИЯ - одна из северных богатых областей Италии) принял резолюцию, которой призвал Евросоюз и правительство Италии отменить санкции против РФ. В резолюции отмечалось, что санкции наносят ущерб экономике Венето, а также оказали негативное влияние на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта.