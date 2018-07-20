После страшной аварии на трассе «Одесса-Киев» меры по обеспечению безопасности движения будут усилены по всей стране

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. В частности, по его словам, будет усилен контроль за соблюдением скоростного режима при проведении пассажирских перевозок и технического состояния транспортных средств.

Кроме того, будет существенно увеличено число патрулей, и к проведению патрулирования на дорогах, особенно государственного значения, будут привлечены не только полицейские, но и военные и нацгвардейцы.