Сразу четыре автомобиля горели накануне в Одессе

По информации ГСЧС, происшествие произошло ночью на Балковской. Сигнал о возгорании поступил около четырех часов утра. Уже через семь минут на место прибыли пожарные подразделения.

Было установлено, что горят четыре припаркованных автомобиля. Уже через двадцать минут пожар был погашен. Однако один автомобиль был практически уничтожен огнем.

Три других получили повреждения. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Отметим, что, по словам очевидцев, перед возгоранием был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв. Поэтому не исключено, что причиной возгорания стало взрывное устройство, заложенное под наиболее пострадавший от огня автомобиль.

Проводится расследование.

В процессе ликвидации возгорания были задействованы одна единица техники и шесть человек личного состава.