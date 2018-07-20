 
Информация к новости
  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

После смертельных аварий на трассах «Одесса-Киев» и «Киев-Чоп», в ходе которых погибли четырнадцать человек, требования к пассажирским перевозчикам резко ужесточаются

Категория: Новости


После смертельных аварий на трассах «Одесса-Киев» и «Киев-Чоп», в ходе которых погибли четырнадцать человек, требования к пассажирским перевозчикам резко ужесточаются

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, у всех водителей транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках, будут проверены лицензии. И в случае их отсутствия транспортные средства будут конфискованы.

В случае же самовольного переоборудования грузовых микроавтобусов пассажирские, на перевозчиков будет накладываться штраф в сумме семнадцати тысяч гривен, а сами транспортные средства отправлены на штрафплощадку.

А с 1 января будет запрещено использовать для пассажирских перевозок больших групп людей автобусы старше десяти лет.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 