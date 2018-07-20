После смертельных аварий на трассах «Одесса-Киев» и «Киев-Чоп», в ходе которых погибли четырнадцать человек, требования к пассажирским перевозчикам резко ужесточаются

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, у всех водителей транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках, будут проверены лицензии. И в случае их отсутствия транспортные средства будут конфискованы.

В случае же самовольного переоборудования грузовых микроавтобусов пассажирские, на перевозчиков будет накладываться штраф в сумме семнадцати тысяч гривен, а сами транспортные средства отправлены на штрафплощадку.

А с 1 января будет запрещено использовать для пассажирских перевозок больших групп людей автобусы старше десяти лет.