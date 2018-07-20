Дорога в Одесской области, на реконструкцию которой было потрачено 15 млн грн., превратилась в разбитое месиво

Полотно дороги в направлении Сарата-Арциз, которую год назад отремонтировали, сейчас разбито и ездить по нему небезопасно из-за множественных ям и раскрошившегося асфальта.

«Возмущена до предела! Этой дороге год, всего год после, якобы «капремонта». Это по каким же технологиям надо строить, чтобы участок в 8 километров по трассе Т-16-08, направление Сарата - Арциз, спустя 14 месяцев, асфальтное покрытие превратилось в разбитое месиво», - написала одесская журналистка Марина Романова в Facebook.

Вероятнее всего дорогу уничтожили перегруженные грузовики, которые осуществляют перевозки днем несмотря на запрет. Журналистка отмечает, что на реконструкцию дороги было потрачено 15 миллионов гривен.